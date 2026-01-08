Halep'te PKK/YPG'nin Mevzilerine Operasyon - Son Dakika
3-sayfa

Halep'te PKK/YPG'nin Mevzilerine Operasyon

Halep\'te PKK/YPG\'nin Mevzilerine Operasyon
08.01.2026 13:23
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyon başlattı, siviller tahliye ediliyor.

Suriye hükumetinin Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinde PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG mevzilerine yönelik nokta operasyonları başlarken, sivillerin tahliyeleri de sürüyor. Siviller, bomba sesleri arasında daha güvenli noktalara geçiş yapıyor.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederek, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik nokta operasyonlar başlattı. Operasyon öncesi bölgeyi boşaltmaları için sivillere çağrı yapan Suriye hükümeti, belirlenen noktaları bombalamaya başladı. Bölgedeki siviller ise bomba sesleriyle birlikte güvenli noktalara geçişe hız verdi.

Suriye hükümeti, belirlenen güvenli koridorlar üzerinden bölgeden ayrılan sivillerin hedef alınmaması konusunda terör örgütünü sert bir dille uyardı. Ordunun örgütün baskısından kaçan halkın tahliyesini sağlamaya devam edeceği ve operasyonların doğrudan örgüt mevzilerine yönelik gerçekleştirileceği belirtildi. - HALEP

Savaş ve Çatışma, Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, YPG, PKK

Son Dakika 3-sayfa Halep'te PKK/YPG'nin Mevzilerine Operasyon - Son Dakika

SON DAKİKA: Halep'te PKK/YPG'nin Mevzilerine Operasyon - Son Dakika
