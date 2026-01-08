Halep'te PKK/YPG'nin Sivil Yerleşimlere Saldırısı

Suriye ordusu ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin işgal ettiği noktalardaki çatışmalar şiddetlenirken, terör örgütü, Halep'te sivil yerleşimlere saldırdı.

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PKK/YPG Halep'in Meydan Mahallesi, Halep Üniversitesindeki öğrenci yurdu, Kefr Hamra köyü ve Halep Su Kurumu başta olmak üzere çok sayıda sivil yerleşim bölgesine havan, top atışı ve keskin nişancı atışlarıyla saldırdı.

Ayrıca PKK/YPG'nin, Halep'teki Er-Razi Hastanesine düzenlediği saldırıda 1 doktor yaralandı.

Terör örgütünün keskin nişancıları, Halep'te bir ambulansa ateş açtı. Saldırıda gönüllü bir sağlık çalışanı yaralandı.

PKK/YPG sabah saatlerinde de Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallerindeki sivillerin tahliyesi için açılan insani koridora havanlarla saldırı düzenlemişti.

Öte yandan yerel kaynaklar, PKK/YPG'nin Halep'in Halidiye Mahallesi'ne havan saldırısı düzenlediğini ve 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.