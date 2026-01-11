Halep\'te Sınırlı Güvenlik Operasyonu

SURİYE Dışişleri Bakanlığı, Halep kentinde 'kamu düzenini yeniden sağlamak ve devletin denetimi dışındaki silahlı varlığı sona erdirmek amacıyla yapılan sınırlı bir güvenlik operasyonu' gerçekleştirildiğini bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Halep'teki askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Açıklamada, Halep kentinde SDG'ye yönelik operasyonun, 'kamu düzenini yeniden sağlamak ve devletin denetimi dışındaki silahlı varlığı sona erdirmek amacıyla yapılan sınırlı bir güvenlik operasyonu' olduğu belirtildi. Operasyonun Halep'in toplumsal dokusunun ayrılmaz bir parçası olan Kürt nüfusu ve ulusal kurumlarda aktif ortaklarını hedef almadığı kaydedildi.

Suriye hükümetinin, kolluk kuvveti operasyonu düzenlediği, kapsamının ve hedeflerinin sınırlı olduğu; Halep kentinin Şeyh Maksud ile Eşrefiye mahallelerinde yürütüldüğü aktarıldı.