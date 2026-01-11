Halep'te Sivil Kaybı 24'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Halep'te Sivil Kaybı 24'e Yükseldi

Halep\'te Sivil Kaybı 24\'e Yükseldi
11.01.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusunun operasyonları sırasında SDG'nin saldırılarında 24 sivil hayatını kaybetti.

Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin Halep'teki saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 24'e, yaralananların sayısı 129'a yükseldi.

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlarını başarıyla tamamladı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında terör örgütü SDG'nin düzenlediği saldırılar sonucu ise çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Halep sağlık yetkilileri SDG saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 24'e, yaralananların sayısının da 129'a yükseldiğini açıkladı.

Halep Vali Yardımcısı Fawwaz Helal, terörden arındırılan Eşrefiye'de hayatın normale döndüğünü ve halkın geri dönmeye başladığını duyururken, Şeyh Maksud'da ise ordu birliklerinin mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Abdi'den ateşkes açıklaması

Öte yandan, SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, uluslararası arabuluculuk yoluyla bir ateşkes mutabakatına varıldığını ve teröristlerin Halep'ten tahliyesi konusunda anlaşmaya ulaşıldığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, bölgeden terör unsurlarının çıkış süreci devam ediyor. - HALEP

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Halep'te Sivil Kaybı 24'e Yükseldi - Son Dakika

KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 16:51:11. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'te Sivil Kaybı 24'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.