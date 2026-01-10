Halep'te Siviller Kurtarıldı - Son Dakika
Halep'te Siviller Kurtarıldı

10.01.2026 13:49
Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep'te SDG tarafından rehin tutulan sivilleri kurtardı.

Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesinde terör örgütü SDG tarafından rehin tutulan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili kurtardı.

Suriye İç Güvenlik Güçleri, arama ve tarama operasyonlarını tamamlamak, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla ordu güçleriyle koordineli olarak Halep'in Şeyh Maksud Mahallesine giriş yaptı. İç Güvenlik Kuvvetleri, Şeyh Maksud Mahallesinde köşeye sıkışan bazı terör örgütü SDG mensupları tarafından rehin tutulan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili kurtardı. Siviller, İç Güvenlik Güçleri tarafından Şeyh Maksud Mahallesinden tahliye edildi.

İç Güvenlik Güçleri, ordunun operasyonunun ardından çaresiz kalarak bir hastanede konuşlanan terör örgütü mensuplarının teslim olmaları için ikna çalışmaları sürdürüyor.

"Sağlık tesislerini ve personelini koruyan tüm uluslararası ve insani hukuk ve normların açık bir ihlalidir"

Halep Sağlık Müdürü Muhammed Vecih Cuma yaptığı açıklamada, "Terör örgütünü, Şeyh Maksud Mahallesindeki Yasin Hastanesi'nden sağlık personeli ve çalışanları zorla çıkardıkları ve hastaneyi karargaha dönüştürdükleri için en sert şekilde kınıyoruz. Bu, sağlık tesislerini ve sağlık personelini koruyan tüm uluslararası ve insani hukuk ve normların açık bir ihlalidir. Bu, sağlık sektörüne karşı işlenmiş ciddi bir suçtur, sivillerin ve hastaların hayatını tehlikeye atmakta ve bölge sakinlerini tıbbi bakıma ve gerekli sağlık hizmetlerine erişim temel hakkından mahrum bırakmaktadır" dedi. - HALEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halil Kaya Halil Kaya:
    göçebelerin istediği tekekrar olmadı aldınız mı 3 birinin yemedi göçebeler çıldırıyor bu savaş durdu diye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
