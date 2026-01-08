Halep'te Suriye Ordusu Kontrol Sağladı - Son Dakika
Halep'te Suriye Ordusu Kontrol Sağladı

Halep\'te Suriye Ordusu Kontrol Sağladı
08.01.2026 23:54
Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde SDG ile çatışarak kontrolü ele geçirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile çatışan Suriye ordusunun birçok noktada kontrol sağladığını açıkladı. Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde terör örgütü SDG mensuplarının bir kısmının çatışmalar sırasında firar ettiğin açıkladı.

Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor. Suriye İçişleri Bakanlığı, Suriye ordusunun Halep'in Eşrefiye Mahallesi'ndeki birçok noktada kontrol sağladığını açıkladı.

Terör örgütü SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla İç Güvenlik Güçleri'nin konuşlandırıldığını aktaran Bakanlık, ordu birlikleriyle koordineli şekilde yürütülen operasyonlarda, sivillerin güvenliğinin sağlanmasına ve bölgenin tamamen temizlenmesine öncelik verildiğine vurgu yaptı.

Operasyonların Şeyh Maksud'un terör örgütü SDG işgalindeki bölgelerini de kapsayacak şekilde kararlılıkla devam edeceği vurgulayan Bakanlık, örgüt üyelerine silah bırakma ve teslim olma çağrısı yaptı.

SDG'liler firar etti

Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG mensuplarından çok sayıda kişinin çatışmalar sırasında bölgeden ayrıldığını ve bir kısmının ise firar ettiğini belirterek, "İç Güvenlik güçleri, bu iki mahallede tam güvenliği sağlamak ve tahliye edilen halkın evlerine güvenli bir şekilde dönmesini temin etmek amacıyla şimdi konuşlanmaya hazırlanıyor" dedi.

Halep'in güvenlik ve istikrar yönünde yeni bir adım attığını belirten Vali el-Gharib, "Değerli halkımızdan, güvenlik operasyonları tamamlanana kadar talimatlara eksiksiz uymalarını ve geri dönüşte acele etmemelerini rica ediyoruz. Dönüş, yetkili platformlar üzerinden yayımlanacak resmi talimatlarla düzenlenecek" dedi. - HALEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halil Kaya Halil Kaya:
    bir gün tüm göçebelerin de hakimyetini sağliyacaklar bu iş orda istediğiniz gibi yaz boz olmuyacak 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
