SURİYE'nin Halep kentinde SDG tarafından atılan roketlerin düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Suriye'nin Halep kentinde SDG'nin attığı roketlerin düştüğü bölgede yangın çıktı. İtfaiye ve Suriye Sivil Savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Halep'te Yangın: SDG Roketleri Düştü - Son Dakika
