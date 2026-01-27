Halep'te Yeni Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Halep'te Yeni Kültür Merkezi Açıldı

Halep\'te Yeni Kültür Merkezi Açıldı
27.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTB öncülüğünde restore edilen 1912 yapımı yapı, gençlere sanat ve eğitim imkanı sunacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) öncülüğünde restore edilen 1912 yapımı tarihi yapı, "Halep Anadolu Kültür Merkezi" adıyla kapılarını açtı.

YTB'nin yazılı açıklamasına göre, "Halep Anadolu Kültür Merkezi" sanat, eğitim ve psikososyal destek çalışmalarıyla bölge gençlerine yeni bir yaşam alanı sunuyor.

Halep'te 1912'de inşa edilen tarihi konak, Suriye'de savaşın yaralarını sarmak ve kültürel bağları kuvvetlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında YTB, Bülbülzade Vakfı ve hayırseverlerin işbirliğiyle "Halep Anadolu Kültür Merkezi" ismiyle faaliyete geçti.

Bölge halkının ve gençlerin kullanımına sunulan, Anadolu'nun sıcaklığını ve kardeşlik iklimini yansıtması hedeflenen merkez, fiziksel donanımıyla tam teşekküllü bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Merkezin tefrişatı kapsamında mobilyalar, elektronik donanımlar, sanat atölyeleri için gerekli resim malzemeleri ve müzik enstrümanları temin edildi.

Açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, tarihi mirası korurken gençleri de geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

Merkezin bir "Anadolu Evi" sıcaklığında tasarlandığını belirten Turus, 1912'de inşa edilen bu kıymetli konağın YTB'nin destekleri, Bülbülzade Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla bugün savaşın izlerini geride bırakarak gençliğin enerjisini yansıttığını ifade etti.

Turus, "Bizim için esas olan, bu taş duvarların arasının hayatla dolmasıdır. Bugün bu 'Anadolu Evi'nde resim yapan, enstrüman çalan, Türkçe öğrenen pırıl pırıl gençlerimiz var. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Halep Anadolu Kültür Merkezi, bölge halkının savaş sonrası toparlanma sürecini desteklemeyi temel amaç ediniyor. Bu kapsamda merkezde mesleki eğitim programları, Türkçe ve Arapça dil kursları, sanat atölyeleri ve spor aktiviteleri düzenlenecek.

Ayrıca bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri de sunularak toplumsal rehabilitasyona katkı sağlanacak.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Yeni Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:44:27. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'te Yeni Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.