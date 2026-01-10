Halep'te YPG/SDG'ye Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Halep'te YPG/SDG'ye Operasyon

10.01.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyonla kamu düzenini sağlamak istediğini açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonun, "kamu düzenini yeniden sağlamak ve devletin denetimi dışındaki silahlı varlığı sona erdirmek amacıyla yapılan sınırlı bir güvenlik operasyonu" olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Halep'teki askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonun, "kamu düzenini yeniden sağlamak ve devletin denetimi dışındaki silahlı varlığı sona erdirmek amacıyla yapılan sınırlı bir güvenlik operasyonu" olduğunu ifade edildi.

Ayrıca bu operasyonun Halep'in toplumsal dokusunun ayrılmaz bir parçası olan Kürt nüfusu ve ulusal kurumlarda aktif ortaklarını hedef almadığı vurgulandı.

Suriye hükümetinin, kolluk kuvveti operasyonu düzenlediği, kapsamının ve hedeflerinin sınırlı olduğu; Halep kentinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yürütüldüğü bilgisi verildi.

Bu icraatların, YPG/SDG unsurlarıyla mutabık kalınan güvenlik düzenlemelerinin tekraren ihlal edilmesinin ardından sivillerin korunması ve kamu düzeninin yeniden sağlanması için gerçekleştirildiği aktarıldı.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Operasyon, Orta Doğu, Politika, Güncel, Suriye, Kamu, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te YPG/SDG'ye Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Destici’den Bakırhan’a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir. Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir.
Suriye’den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye’nin geleceğinde asli bir ortağıdır Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır
Hapisten çıktı, MHP’li üst düzey ismi ziyaret etti Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

20:25
Herkes onu konuşuyor Bir günde 2 maça çıktı
Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
19:21
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi’den ilk maçında ilk gol
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol
19:09
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
19:05
Gerçek mi yapay zeka mı Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
Gerçek mi yapay zeka mı? Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 20:31:54. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'te YPG/SDG'ye Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.