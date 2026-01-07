Halep\'teki Çatışmalar Binlerce Aileyi Göç Ettirdi

Suriye ordusu ile PKK/ YPG arasında Halep'te yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, kent genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı.

Şeyh Maksud Mahallesi'nden ailesiyle birlikte bölgeden ayrılmak zorunda kalan Meryem el-Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ettiklerini söyledi.

Evlerinin üzerine mermilerin düştüğünü belirten el-Başa, "Üç çocuğum var, hepsi çok korktu. Sürekli top mermileri düşüyordu, geceleri çıkmamıza izin verilmedi. Bu sabah güvenli bir çıkış olduğu söylendi ve buraya geldik." dedi.

Barınma merkezindeki koşulların iyi olduğunu ifade eden Başa, "Sabah kahvaltı verdiler, yatak ve battaniye sağladılar. Şükürler olsun eksiğimiz yok. Yaralı yok ama elbette evimiz daha rahat. İnşallah en kısa zamanda evlerimize döneriz." diye konuştu.

Eşrefiye Mahallesi'nden gelen Hüda Meraşni ise bombardıman ve saldırılar nedeniyle hayatın tamamen zorlaştığını dile getirdi.

Meraşni, "Gıda, gaz ve mazot temin edilemez hale geldi. Hava çok soğuk, küçük çocuklarımız var. Bombardıman dünden beri sürüyor, kimse uyuyamadı. Bu üçüncü kez evimizi terk etmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda üniversite yerleşkesinde barındıklarını söyleyen Meraşni, koşulların mevcut duruma göre iyi olduğunu belirterek, yardım edenlere teşekkür etti.

?Halep'teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.