"Halide Edip Yolu" Döşemealtı'nın tanıtımına katkı sağlayacak - Son Dakika
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"Halide Edip Yolu" Döşemealtı'nın tanıtımına katkı sağlayacak

01.03.2022 10:44
"Halide Edip Yolu" Döşemealtı'nın tanıtımına katkı sağlayacak

Antalya Skyrunning Spor Kulübü Döşemealtı ilçesinde oluşturduğu Halide Edip Yolu isimli doğa yürüyüş parkuru ile bölgenin tanıtımına ve gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Antalya Skyrunning Spor Kulübü Döşemealtı ilçesinde oluşturduğu Halide Edip Yolu isimli doğa yürüyüş parkuru ile bölgenin tanıtımına ve gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Antalya Skyrunning Spor Kulübü Derneği Başkanı Mürşidin Demircan öncülüğünde ve skyrunning sporcuları iş birliğinde 2021'de oluşturulan 4 etaplı 100 kilometrelik parkur projesi, Bademağcı Mahallesi'nden başlayarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Ariassos Antik Kenti'nde son buluyor.

Kırsal güzergah üzerinde belirlenen parkurda, bölgenin tarihi, kültürel, arkeolojik değerleri ve tabiat varlıklarına ilginin arttırılması, yerel ürünlere ve satıcılara yeni bir kaynak oluşturulması amaçlanıyor.

Skyrunning Spor Kulübü Derneği Başkanı Mürşidin Demircani AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa yürüyüşü projelerinde şehir insanlarını potansiyeli olan kırsal kesimlere yönlendirmek için çalıştıklarını anlattı.

Döşemealtı ilçesinin doğal güzellikleri ve tarihi ile özel bir alan olduğunu ifade eden Demircan, "Projelerimizde kentimize katkı sunmayı her zaman ön planda tutuyoruz. Her yıl çeşitli etkinlik ve parkur çalışmaları yapıyoruz. Halide Edip Yolu ismi verdiğimiz parkurumuz ise tarihi güzellikleri ve bölgede üretilen ürünler açısından oldukça kıymetli. Bu proje ile bölgemizin potansiyelini arttırmak ve güzelliklerini şehir insanına sunmak istiyoruz. Projemize ise güzergah üzerindeki emarelerde bölgede kadına verilen değerin ortaya konulması, kahraman ve güçlü Türk kadınlarının bilinçlerde yaşatılması amacıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunda büyük rol oynamış Halide Edip Adıvar'ın adını verdik."diye konuştu.

Demircan, parkurun performanslı bir yürüyüşçü tarafından en az dört günde tamamlanabileceğini belirterek, güzergahın küçük yerleşim yerlerinden geçtiğini aktardı.

Yerleşim alanlarına belediye kontrolündeki toplu ulaşım araçlarının da sefer yaptığını ifade eden Demircan, parkurun kışın yağışlı günler haricinde her zaman yürünebildiğini, trekking sporu için ise ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin önerildiğini kaydetti.

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Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Halide Edip Yolu' Döşemealtı'nın tanıtımına katkı sağlayacak - Son Dakika


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