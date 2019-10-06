Son Dakika Haberleri: Halil Dervişoğlu, Hollanda'da tarihe geçti!
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Halil Dervişoğlu, Hollanda'da tarihe geçti!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Hollanda'da Halil Dervişoğlu fırtınası esmeye devam ediyor.

Halil Dervişoğlu, Hollanda'da tarihe geçti!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Hollanda'da Halil Dervişoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Sparta Rotterdam forması giyen 19 yaşındaki forvet, takımının Twente'yi 2-1 yendiği maçta yine golünü buldu ve tarihe geçti.


Halil, bu golüyle birlikte Sparta Rotterdam formasıyla iç sahada üst üste 4 maçta gol atan ikinci futbolcu oldu. Takımda bunu başaran son oyuncu 2000 yılında Ali El-Khattabi olmuştu.


Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'un yolunu tutacak olan Halil Dervişoğlu, bu sezon Hollanda'da 9 maça çıkarken 4 gol ve 3 asist üretti.


Barcelona'nın yıldızı Luis Suarez'in Inter maçında attığı harika golü izliyoruz...

Hollanda, Twente, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:01 
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