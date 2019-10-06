Halil Dervişoğlu, Hollanda'da tarihe geçti!

Spor Arena Dış Haberler | Hollanda'da Halil Dervişoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Sparta Rotterdam forması giyen 19 yaşındaki forvet, takımının Twente'yi 2-1 yendiği maçta yine golünü buldu ve tarihe geçti.



Halil, bu golüyle birlikte Sparta Rotterdam formasıyla iç sahada üst üste 4 maçta gol atan ikinci futbolcu oldu. Takımda bunu başaran son oyuncu 2000 yılında Ali El-Khattabi olmuştu.



Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'un yolunu tutacak olan Halil Dervişoğlu, bu sezon Hollanda'da 9 maça çıkarken 4 gol ve 3 asist üretti.





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