Halil Dervişoğlu son maçına çıktı! Londra'ya gidiyor... - Son Dakika
Son Dakika Spor Halil Dervişoğlu son maçına çıktı! Londra'ya gidiyor... - Son Dakika Spor

Halil Dervişoğlu son maçına çıktı! Londra'ya gidiyor...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Ocak ayından itibaren Championship ekiplerinden Brentford forması giyecek olan milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam ile son maçına çıktı.

Halil Dervişoğlu son maçına çıktı! Londra'ya gidiyor..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Ocak ayından itibaren Championship ekiplerinden Brentford forması giyecek olan milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam ile son maçına çıktı.


Sparta Roterdam'ın sahasında AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup ettiği maçta 57. dakikada penaltıdan fileleri sarsan Halil Dervişoğlu, bu karşılaşmanın ardından Londra'ya giderek yeni takımına katılacak.


19 yaşındaki golcü oyuncu, Pazartesi gününden itibaren Brentford ile idmanlara çıkmay başlayacak.


Halil Dervişoğlu, bu sezon forma giydiği 17 lig maçında 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.


TARİHE GEÇMİŞTİ


Halil Dervişoğlu, geçtiğimi aylarda Twente'ye attığı golle birlikte Sparta Rotterdam formasıyla iç sahada üst üste 4 maçta gol atan ikinci futbolcu olmuştu. Takımda bunu başaran son oyuncu 2000 yılında Ali El-Khattabi olmuştu.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


Brentford F.C., Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı
Fenerbahçeli taraftarlar, Caner Erkin'i ıslıkladı! F.Bahçe'de Van Persie sürprizi! İstanbul'a geldi Başakşehir deplasmanda farka koştu, farkı 4'e indirdi

Son Dakika Haberleri
18:49 Fenerbahçeli taraftarlar, Caner Erkin'i ıslıkladı! - Son Dakika Spor
18:48 Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika Spor
18:48 F.Bahçe'de Van Persie sürprizi! İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
18:44 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
18:41 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu derbi kadrosundan çıkarıldı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:00:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halil Dervişoğlu son maçına çıktı! Londra'ya gidiyor... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]