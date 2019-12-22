Halil Dervişoğlu son maçına çıktı! Londra'ya gidiyor...

Spor Arena Dış Haberler | Ocak ayından itibaren Championship ekiplerinden Brentford forması giyecek olan milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam ile son maçına çıktı.



Sparta Roterdam'ın sahasında AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup ettiği maçta 57. dakikada penaltıdan fileleri sarsan Halil Dervişoğlu, bu karşılaşmanın ardından Londra'ya giderek yeni takımına katılacak.



19 yaşındaki golcü oyuncu, Pazartesi gününden itibaren Brentford ile idmanlara çıkmay başlayacak.



Halil Dervişoğlu, bu sezon forma giydiği 17 lig maçında 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.



TARİHE GEÇMİŞTİ



Halil Dervişoğlu, geçtiğimi aylarda Twente'ye attığı golle birlikte Sparta Rotterdam formasıyla iç sahada üst üste 4 maçta gol atan ikinci futbolcu olmuştu. Takımda bunu başaran son oyuncu 2000 yılında Ali El-Khattabi olmuştu.



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