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Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi - Son Dakika

Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi

11.02.2022 17:33
Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda Halil Falyalı ile birlikte hayatını kaybeden şoför Murat Demirtaş (37) Ankara'da toprağa verildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda Halil Falyalı ile birlikte hayatını kaybeden şoför Murat Demirtaş (37) Ankara'da toprağa verildi.

Girne Çatalköy'de 8 Şubat'ta aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetti. 8 yıldır Kıbrıs'ta yaşayan 2 çocuk babası Murat Demirtaş'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi. Demirtaş için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Demirtaş'ın ailesi ile yakınları katıldı. Demirtaş'ın annesi, oğlunun tabutuna sarılıp, "Oğlumu yıllardır göremiyorum" diyerek, gözyaşı döktü. Demirtaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi
Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi
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Murat Demirtaş, Halil Falyalı, Kıbrıs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi - Son Dakika
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