Halil Umut Meler\'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'un sözleri yeniden gündem oldu

Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rize spor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yaşanan skandalın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongrede yaptığı bir konuşma ise yeniden gündem oldu. Başkan Koç kürsüde yaptığı konuşmada "Bir gün bizden biri federasyona gidip birini tokatladı diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmayın. Ciddi söylüyorum, iş o noktaya geliyor" demişti.

İKİ TAKIM DA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

GÖZÜ MORARDI, ELMACIK KEMİĞİNDE ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.

YUMRUK SKANDALI SONRASI ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yaşanan skandalın ardından tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongrede yaptığı bir konuşma yeniden gündem oldu. Başkan Koç kürsüde yaptığı konuşmada " İsmail Kartal'ı PFDK'ye kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız! İsmail Kartal'ın sözleri, sevk edilecek sözler değil. Kime ne mesaj veriyorsunuz! En son bizden biri 'TFF'ye gitti, tokatladı çıktı' diye haber çıkarsa şaşırmayın. Ciddi söylüyorum, iş o noktaya geliyor" ifadelerini kullanmıştı.