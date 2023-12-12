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Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündem oldu

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarken, yaşanan skandalın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı bir konuşma yeniden gündem oldu. Fenerbahçe kongresinde kürsüye çıkan Koç, ''Bir gün bizden biri federasyona gidip birini tokatladı diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmayın. Ciddi söylüyorum, iş o noktaya geliyor'' ifadelerini kullanmıştı.

12.12.2023 - 08:02,  Güncelleme: 08:34
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Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rize spor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yaşanan skandalın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongrede yaptığı bir konuşma ise yeniden gündem oldu. Başkan Koç kürsüde yaptığı konuşmada "Bir gün bizden biri federasyona gidip birini tokatladı diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmayın. Ciddi söylüyorum, iş o noktaya geliyor" demişti.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündem oldu

İKİ TAKIM DA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündem oldu

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündem oldu

GÖZÜ MORARDI, ELMACIK KEMİĞİNDE ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündem oldu

YUMRUK SKANDALI SONRASI ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yaşanan skandalın ardından tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongrede yaptığı bir konuşma yeniden gündem oldu. Başkan Koç kürsüde yaptığı konuşmada " İsmail Kartal'ı PFDK'ye kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız! İsmail Kartal'ın sözleri, sevk edilecek sözler değil. Kime ne mesaj veriyorsunuz! En son bizden biri 'TFF'ye gitti, tokatladı çıktı' diye haber çıkarsa şaşırmayın. Ciddi söylüyorum, iş o noktaya geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Halil Umut Meler\'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'un sözleri yeniden gündem oldu
YORUMLAR (6)
  • Ahmet Arslanoğlu: Cematçççiiiiler Ali Koça Sallamış , Büyük Başkandır ALİ KOÇ Yanıtla 0 0
  • Hakan Uzuner: Bu kişi başkanlık değil şovmenlik yapmalı. Ne zaman haber okusak karşımıza çıkıyor. Az laf çok iş yapacaksın.... Yanıtla 10 6
  • kenan mutlu: ALİ KOÇ FUTBOL KATİLİDİR Yanıtla 66 65
  • turgut yildız: idam edlimeliler Yanıtla 26 47
  • nayit gider: Bunların hepsi vahşileşmiş insan Yanıtla 67 42
  • Serkan Basar: bu kişilerin sporla uzaktan yakından ilgisi yok yemin ederim Yanıtla 85 41

Halil Umut Meler, Ankaragücü, Fenerbahçe, Rizespor, Ali Koç, Hukuk, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
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