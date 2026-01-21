Halil Umut Meler, Feyenoord-Sturm Graz Maçını Yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yarın Hollanda'nın Feyenoord ile Avusturya'nın Sturm Graz takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
