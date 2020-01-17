Haliliye Belediyesi kıck boks takımı madalyaları topladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Haliliye Belediyesi kıck boks takımı madalyaları topladı - Son Dakika Spor

Haliliye Belediyesi kıck boks takımı madalyaları topladı

6 saat önce

Haliliye Belediyesi Kıck Boks takımı, Türkiye Kıck Boks Şampiyonasında 5 altın 4 bronz madalya alarak takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Haliliye Belediyesi kıck boks takımı madalyaları topladı, System.String[]

Haliliye Belediyesi Kıck Boks takımı, Türkiye Kıck Boks Şampiyonasında 5 altın 4 bronz madalya alarak takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.


11 Ocak'ta başlayan ve 19 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek olan Türkiye Kıck Boks şampiyonasında Haliliye Belediyesi Kıck Boks takımı büyük bir başarıya imza attı. 79 ilden 2 bin 500 sporcunun katıldığı Kıck Boks Türkiye Şampiyonası elemeleri kıran kırana mücadelelere sahne olurken, Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun yönetiminde Haliliye ekibi turnuvada hem il kategorisinde hem de kulüpler kategorisinde 5 altın 4 bronz madalya alarak takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.


Türkiye şampiyonasında Büyükler Lov Kıck kategorisinde 71 kg Mevlana Altuntaş, Büyükler K1 Rules kategorisinde 51 kiloda Faysal Sılıv, Büyükler Full Contact kategorisinde 60 kiloda Hakan Karagöz, Gençler Full Contact kategorisinde 81 kiloda Emrah Yaşar, Gençler Low Kıck kategorisinde 54 kiloda Yusuf Fısto, Türkiye birincisi olup altın madalya alırken Yıldızlar Kıck Layt kategorisinde Mehmet Eriş 57 kiloda ve Mustafa Erdoğan 60 kiloda, Büyükler Low Kıck kategorisinde 70 kiloda Oya Daşkıran ile Gençler Low Kıck kategorisinde 48 kiloda Dicle Bedir Türkiye üçüncüsü olup bronz madalyanın sahibi oldu. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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