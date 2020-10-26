Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci - Son Dakika

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

26.10.2020 13:05
Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci, System.String[]

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını atlatmanın hem de ligdeki ikinci galibiyetlerini almanın sevincini yaşıyor.

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını atlatmanın hem de ligdeki ikinci galibiyetlerini almanın sevincini yaşıyor.

Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, takımın tarihinde ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi'ne alışmaya başladığını söyledi.

Takımın dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 15 gün karantinada kaldığını, maçlarının ertelendiğini hatırlatan Tatlı, sağlık sorununu sıkıntısız bir şekilde atlattıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Tatlı, dün sahalarında oynadıkları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında 3-2 galip geldiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Zor bir ligde mücadele ediyoruz. Kazanmak bizim için büyük önem taşıyor. Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Ekibimizin hazır olup ilk galibiyeti aldığı dönemde koronavirüse yakalandık. Takımımız 15 gününü mecburi karantinada geçirmek zorunda kaldı. Takımımızın karantina sonrası toparlanması da zor oldu. Dün tam da kaybettik artık dediğimiz maçta mucize bir dönüş ile takımımız sahadan galip ayrıldı. Takım olarak zorlu bir karantinadan çıkıp galibiyete uzandığımız için sevinçliyiz. Hem koronayı hem rakibi yendik. Bu sonuçlar bize maddi ve manevi anlamda güzel motivasyon sağladı. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız."

Mehmet Tatlı, Efeler Ligi, voleybol, Haliliye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci - Son Dakika Spor

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