Halk Ozanı Hacı Taşan Anıldı
1 saat önce
İç Anadolu folklor musikisinde büyük ağırlığa sahip sanatçılardan Hacı Taşan, vefatının 36. yılında mezarı başında anıldı.
İç Anadolu
folklor musikisinde büyük ağırlığa sahip sanatçılardan Hacı Taşan
, vefatının 36. yılında mezarı başında anıldı. Keskin
Kaymakamı Muammer Köken
ve ilçe protokolü Taşan'ın mezarına karanfil bıraktı.
Törende konuşan Kaymakam Köken, Hacı Taşan gibi ozanların kolay yetişmediğini söyledi.
Türk milletinin Taşan gibi halk ozanlarına ve ustalara çok değer verdiğini belirten Köken, ismi Keskin'le özdeşleşen ozanı rahmetle, minnetle andıklarını kaydetti.
Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA
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