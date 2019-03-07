Son Dakika Haberleri: Halk Ozanı Hacı Taşan Anıldı

Halk Ozanı Hacı Taşan Anıldı

1 saat önce

İç Anadolu folklor musikisinde büyük ağırlığa sahip sanatçılardan Hacı Taşan, vefatının 36. yılında mezarı başında anıldı.

Halk Ozanı Hacı Taşan Anıldı, System.String[]
İç Anadolu folklor musikisinde büyük ağırlığa sahip sanatçılardan Hacı Taşan, vefatının 36. yılında mezarı başında anıldı.

Keskin Kaymakamı Muammer Köken ve ilçe protokolü Taşan'ın mezarına karanfil bıraktı.


Törende konuşan Kaymakam Köken, Hacı Taşan gibi ozanların kolay yetişmediğini söyledi.


Türk milletinin Taşan gibi halk ozanlarına ve ustalara çok değer verdiğini belirten Köken, ismi Keskin'le özdeşleşen ozanı rahmetle, minnetle andıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA

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