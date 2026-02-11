Halkbank, Bogdanka ile Karşılaşıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında Polonya ekibi Bogdanka ile karşılaşacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.30'da başlayacak.
Grupta 1 galibiyetle son sırada yer alan başkent ekibi, Bogdanka'ya gruptaki ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.
