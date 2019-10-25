Son Dakika Haberleri: Haluk Levent'le sahne hayali gerçek oldu
Son Dakika Güncel Haluk Levent'le sahne hayali gerçek oldu

Haluk Levent'le sahne hayali gerçek oldu

33 dakika önce

Doğuştan sol eli olmayan ve geçen yıl Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneğinin desteğiyle protez eline kavuşan 14 yaşındaki Nuriye Gürel, Denizli'de konser veren sanatçıyla sahne almanın sevincini yaşadı.

Doğuştan sol eli olmayan ve geçen yıl Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneğinin desteğiyle protez eline kavuşan 14 yaşındaki Nuriye Gürel, Denizli'de konser veren sanatçıyla sahne almanın sevincini yaşadı.

Merkezefendi ilçesinde yaşamını sürdüren ortaokul öğrencisi Gürel, doğuştan sol eli olmamasına rağmen ailesinin yaptığı özel aparat sayesinde gitar çalmaya başladı. Gürel'in sosyal medya üzerinden yaşadıklarını ve hayallerini anlattığı paylaşımını gören Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, Gürel'e protez el alınması için yardım kampanyası başlattı.

Protezler için gereken paranın toplanmasıyla Nuriye biyonik eline kavuştu. Gürel'in Haluk Levent ile sahne alma hayali de ünlü şarkıcının kentte verdiği konserde gerçekleşti.

Levent ile konser öncesi kuliste buluşan Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Haluk Levent ile ilk kez sahnede birlikte yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Levent ile sahne almasının inanılmaz bir duygu olduğunu anlatan Gürel, şunları söyledi:

"Haluk Levent hayatımdaki iki büyük hayalimin gerçekleşmesini sağladı. Onu çok seviyorum. Benim sesimi duydu ve kampanya düzenleyip bana biyonik el takılmasını sağladı. Bugün onunla birlikte şarkı söyledim. Hayallerim gerçekleştiği için çok mutluyum." dedi.

Daha sonra Nuriye ile sahnede gitar çalıp şarkı söyleyen Haluk Levent de "Nuriye'nin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Benimle gitar çalmak istiyordu. Artık hayaline kavuştu." ifadesini kullandı.

Haluk Levent'le sahne hayali gerçek oldu

Haluk Levent, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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Haluk Levent'le sahne hayali gerçek oldu
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