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Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış - Son Dakika

Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış

26.07.2021 13:16

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hamam işletmecisi Hilmi Coşkun'un bıçaklanarak öldürülmesi, oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya şampuanın neden olduğu öğrenildi. Bıçaklı, sopalı kavganın olaya karışanlardan birinin hamama girerken şampuan aldığı, çıkışta ise şampuanı kendisinin değil başkasının kullandığı öne sürerek parasını ödemek istememesi yüzünden çıktığı belirlendi.

17 Temmuz saat 23.30 sıralarında Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda meydana gelen olayda hamam işletmecisi Hilmi Coşkun, oğlu ve müşterileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Hilmi Coşkun ve oğlu, ihbarla hamama gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hamamcının öldürüldüğü kavga, şampuan nedeniyle çıkmış

KURTARILAMADI

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hilmi Coşkun, sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun tedavisinin ise sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Hamamcının öldürüldüğü kavga, şampuan nedeniyle çıkmış

KAVGANIN NEDENİ ŞAMPUAN

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında kavganın şampuan parasının ödenmemesi yüzünden çıktığı belirlendi. Polis kavgaya karışanlardan birinin hamama girerken şampuan aldığı, çıkışta ise şampuanı kendisinin değil başkasının kullandığı gerekçesiyle parasını ödemek istemediği, bu yüzden de hamam işletmecisi Hilmi Coşkun ile diğer grup arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış

Devlet Hastanesi, Karahisar, Buğday, Hamam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış - Son Dakika


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