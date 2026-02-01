Hamaney'den ABD'ye Savaş Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Hamaney'den ABD'ye Savaş Uyarısı

01.02.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran lideri Hamaney, ABD'nin tehditlerine yanıt vererek savaşın bölgesel olacağını belirtti.

İran dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'liler eğer bir savaş başlatırlarsa, bu savaşın bölgesel bir savaş olacağını bilmelidir" dedi.

İran dini lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü nedeniyle halkla bir araya gelerek ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin çeşitli zamanlarda savaş söylemlerini gündeme getirmesinin yeni bir durum olmadığını belirten Hamaney, "ABD'liler geçmişte de sık sık tehditkar açıklamalar yaparak 'tüm seçenekler masada' ifadesini kullanıyordu ve buna savaş seçeneği de dahildi" dedi.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, "Şimdi de bu kişi sürekli olarak bölgeye uçak gemisi getirdiklerini ve benzeri iddiaları dile getiriyor" ifadelerini kullandı.

"ABD başlatırsa savaş bölgesel olur"

İran halkının bu tür söylem ve tehditlerle korkutulamayacağını vurgulayan Hamaney, "Biz savaş başlatan taraf değiliz ve kimseye zulmetmek ya da herhangi bir ülkeye saldırmak istemiyoruz. Ancak İran halkı, kendisine saldıran ya da baskı uygulayanlara karşı sert ve güçlü bir karşılık verecektir. Ancak ABD'liler eğer bir savaş başlatırlarsa, bu savaşın bölgesel bir savaş olacağını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İran milleti 'haddiniz değil' dedi"

ABD ile İran arasındaki sorunun kökenine de değinen Hamaney, "ABD ile İran arasındaki sorun nedir? Yaklaşık 40 yıldır süren bu çekişmenin sebebi ne? Bana göre bu mesele iki kelimede özetlenebilir. ABD, İran'ı yutmak istiyor ve buna İran'ın onurlu milleti ve İslam Cumhuriyeti engel oluyor. Hani derler ya, 'kız istemeye gittim, her şey tamam ve mesele iki kelimeye kaldı. Biz kızınızı istiyoruz derken, karşı taraf haddiniz değil diyor.' Bugün İran milleti de karşı tarafa haddiniz değil demiştir. İran milletinin sözde suçu budur ve kavga da bu yüzden çıkmıştır. İran petrolü, gazı, zengin madenleri ile stratejik ve coğrafi konumu sayesinde dikkat çeken bir ülkedir. Bu nedenle açgözlü ve saldırgan büyük güçler doğal olarak İran'a göz diker. Amaçları, geçmişte olduğu gibi bu ülke üzerinde yeniden hakimiyet kurmaktır" dedi.

"Pehlevi dönemindeki düzeni geri istiyorlar"

Yaklaşık 30 yıl boyunca ABD'lilerin İran'da ülkenin tüm imkanlarını kontrol ettiğini söyleyen Hamaney, "Kaynaklar, petrol, siyaset, güvenlik ve dış ilişkiler onların elindeydi. Otuz yıl boyunca istedikleri gibi davrandılar. Sonra elleri kesildi. Bugün yeniden geri dönmek, Pehlevi dönemindeki düzeni kurmak istiyorlar. İran milleti ise dimdik ayakta durarak buna engel oluyor. Düşmanlık ve kavga buradan kaynaklanıyor. İnsan hakları gibi söylemler ise yalnızca bahane. Asıl mesele şudur ki karşı taraf İran'a göz dikmiştir. İran ise kararlılıkla ayakta durmuş ve bundan sonra da durmaya devam edecektir. Bu duruş, karşı tarafı sinsi girişimlerinden ve rahatsız edici tutumlarından vazgeçirecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamaney'den ABD'ye Savaş Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 14:10:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Hamaney'den ABD'ye Savaş Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.