Hamaney'den Trump'a Tepki

09.01.2026 13:22
İran lideri Hamaney, gösterilerde kamu mallarını tahrip eden grubun Trump'ı memnun etmeye çalıştığını söyledi.

İran lideri Ali Hamaney, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlatılan gösteriler sırasında bazı grupların gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı "memnun etmek için" kamu mallarını tahrip ettiğini söyleyerek Trump'a hitaben, "O yapabiliyorsa kendi ülkesini yönetsin." dedi.

İran lideri Hamaney, Ocak 1977'de devrik Şah yönetimine karşı Kum kentinde başlayan ayaklanmanın yıl dönümü vesilesiyle bu kentin sakinlerini kabul ettiği toplantıda, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve dün gece şiddetlenen olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın ülkedeki gösteriler üzerinden İran yönetimini tehdit ettiğini belirten Hamaney, "Dün gece Tahran'da bir grup vandal, ABD Başkanı'nı memnun etmek için kendilerine ait olan kamu mallarını tahrip etti. O (Trump) yapabiliyorsa, kendi ülkesini yönetsin." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a saldırılarında 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Hamaney, "Bu kişi, 'Emri ben verdim; savaş sırasında ben komuta ettim' dedi. Yani, ellerinin İranlıların kanıyla lekelendiğini itiraf etti. Ardından, 'Ben İran'ın destekçisiyim' diyor. Bir avuç, deneyimsiz ve düşüncesiz insan da buna inanıp, onun isteklerine göre hareket ediyor." dedi.

İran'ın, "yabancı güçler tarafından desteklenen ajanlara müsamaha göstermeyeceğini" söyleyen Hamaney, şöyle devam etti:

"Milletimiz yabancılar için paralı askerliği hoş görmez. Kim olursanız olun, bir yabancı için paralı asker olduğunuzda, bir yabancı için çalıştığınızda, o ülke sizi reddedilmiş sayar.

Orada kibirle tüm dünyayı yargılayan o şahıs (Trump) da bilmeli ki genellikle dünyanın zalim ve kibirli güçleri olan Firavun, Nemrut, Rıza Han, Muhammed Rıza ve benzerleri tam da gururlarının zirvesindeyken devrilmişlerdir. Bu da devrilecektir."

Hamaney, "Herkes bilmelidir ki İslam Cumhuriyeti yüz binlerce şerefli insanın kanıyla iktidara geldi, sabotajcıların karşısında geri adım atmayacaktır." diye konuştu.

? - İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

ABD Başkanı Trump, İran'daki gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Kamu, İran, Son Dakika

