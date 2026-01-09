Hamaney: İran geri adım atmayacak - Son Dakika
Hamaney: İran geri adım atmayacak

09.01.2026 13:19
İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İran ilkelerinden geri adım atmayacak" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke genelinde devam eden protestolara ilişkin açıklamada bulundu. Hamaney ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek "Trump kendi ülkesindeki sorunlara baksın. Kamu malına zarar vererek Trump'ı memnun etmek isteyen isyancılar var. On iki günlük savaşta, komutanlar, bilim insanları ve ileri gelenler dışında, sıradan halktan da olmak üzere binin üzerinde vatandaşımız şehit oldu. Bu kişi, 'Emri ben verdim, savaş sırasında ben komuta ettim' dedi. Yani ellerinin İranlıların kanına bulaştığını itiraf etti. Ellerinde binden fazla İranlının kanı var. Buna rağmen çıkıp 'İran halkının destekçisiyim' diyor. Bir avuç deneyimsiz, dikkatsiz ve düşünmeden hareket eden insan da buna inanıyor ve onun istekleri doğrultusunda hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın ilkelerinden geri adım atmayacağını belirten Hamaney, "Ülkedeki ajanlara müsamaha göstermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

