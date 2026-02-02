Hamaney: Savaş Başlarsa Bölgesel Olur - Son Dakika
Hamaney: Savaş Başlarsa Bölgesel Olur

02.02.2026 11:46
İran dini lideri Hamaney, ABD'nin savaş başlatması durumunda bölgesel bir savaş olacağını belirtti.

TAHRAN, 2 Şubat (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran'a karşı savaş başlatması halinde bunun bölgesel bir savaş olacağını söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hamaney söz konusu açıklamayı pazar günü Tahran'da düzenlenen bir toplantıda yaptı.

Batı Asya bölgesinde askeri yığınağını artıran ABD ile İran arasındaki yüksek gerginlik devam ediyor. Toplantıda son gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan Hamaney, İran'ın savaş başlatmayacağını ve hiçbir ülkeye saldırmayı amaçlamadığını belirtti. Hamaney, "Ancak İran halkı, kendisine saldıran ve zarar vermek isteyenlere sert bir karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Amerikalılar şunu bilmelidir ki, eğer bir savaş başlatılırsa bu kez savaş bölgesel olacaktır" diye vurguladı.

Trump, ABD'ye ait uçak gemisi Abraham Lincoln'ün öncülük ettiği "devasa bir filonun" İran'a doğru ilerlediğini belirterek, Tahran'ın Washington'la bir anlaşmaya varması için "zamanın daraldığı" uyarısında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı buna yanıt olarak, "Kahraman silahlı kuvvetlerimiz herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermeye hazırdır" dedi.

Hamaney'in kıdemli danışmanı Ali Şemhani ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "herhangi bir kaynaktan yapacağı ve herhangi bir düzeydeki" bir askeri harekatının, "savaşın başlangıcı kabul edileceğini ve buna derhal, topyekun olarak eşi görülmemiş bir karşılık verileceğini" söyledi.

Şemhani, verecekleri karşılığın "saldırganı, Tel Aviv'in kalbini ve saldırganın tüm destekçilerini" hedef alacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

