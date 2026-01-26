Hamas, Son İsrailli Eşirin Cenazesini Buldu - Son Dakika
Hamas, Son İsrailli Eşirin Cenazesini Buldu

26.01.2026 19:17
Hamas, İsrailli son esirin cenazesine ulaştıklarını ve ateşkes anlaşmasına bağlılıklarını açıkladı.

Hamas, verdikleri bilgiler sayesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli son esirin cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese bağlılıkları ve ulusal yükümlülükleri doğrultusunda İsrailli son erisin cesedine ulaşılması için çaba sarf ettikleri belirtildi.

Arabuluculara gerekli bilgileri detaylıca aktarmaları sayesinde İsrailli esirin cesedinin bulunduğu vurgulayan Hamas, "Böylece Filistinli direnişçiler olarak ateşkes anlaşmasının ilk aşamasına bağlılığımızı yerine getirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Hamas, İsrail'i de ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini eksiksiz şekilde uygulamaya çağırdı ve ateşkes anlaşması doğrultusunda Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü açılmasını istedi.

Ateşkes anlaşması maddelerinde yer aldığı üzere Gazze Şeridi'nde ihtiyaç duyulan miktarda insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yapan Hamas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin çalışmasının önünü açmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nden tümüyle çekilmesini talep etti.

Hamas, garantör ülkelere de bu yönde üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yaptı ve "İsrailli son esirin cesediyle ilgili bahaneler de son bulduğuna göre İsrail'in uymadığı tüm maddelerin uygulanmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedine Gazze kentinin doğusunda yapılan arama çalışmalarında ulaşıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol 6. dakikada geldi
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:29
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
