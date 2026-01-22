Hamas'tan ABD'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
Hamas'tan ABD'ye Yaptırım Tepkisi

22.01.2026 13:24
Hamas, ABD'nin Gazze'deki derneklere yaptırımını 'haksız ve adaletsiz' buldu, geri adım atılmasını istedi.

Hamas, ABD'nin Gazze Şeridi'nde sağlık ve insani yardım hizmeti veren 7 sağlık derneğine yaptırım uygulamasını "İsrail'in kışkırtmasıyla atılmış haksız ve adaletsiz bir adım" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin (OFAC) Filistinli derneklere yönelik yaptırım kararı almasına tepki gösterildi.

OFAC, dün aldığı kararla Gazze merkezli Vaad, En-Nur, Kevafil, El-Felah, El-Eyadi er-Rahime ve Es-Selame derneklerinin yanı sıra yurt dışı merkezli Filistinli Yurt Dışı Halk Kongresi adlı kuruluşları Hamas'a destek verdiği iddiasıyla yaptırım listesine almıştı.

Hamas'ın açıklamasında, bu tür kararların İsrail soykırımı sebebiyle Gazze'de zor durumda olan Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları daha da derinleştireceği belirtilerek "Bu adım, Filistin halkına ve ulusal davasına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetiminden aldığı kararı gözden geçirmesini isteyen Hamas, şu ifadelere yer vermişti:

"ABD yönetimi bu adımlardan geri dönmelidir. İsrail'i sınır kapılarının açılması, insani yardımların ve barınma malzemelerinin girişinin sağlanmasının yanı sıra Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin çalışmalarını acilen yürütmesine imkan verilmesi dahil olmak üzere üzerinde anlaşılan yükümlülüklere uymaya zorlamalıdır."

Hamas, ABD'nin aldığı kararın "İsrail'in kışkırtmasıyla atılmış haksız ve adaletsiz bir adım" olduğunu vurguladı.

ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında bugüne kadar 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı, Gazze'deki sivil altyapının büyük bölümü tahrip edildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Bu süreçte de yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti, Gazze'ye gıda, barınma ve tıbbi malzeme girişi ciddi biçimde kısıtlandı.

Kaynak: AA

15:14
