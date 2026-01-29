Hamas'tan İsrail'e Kınama - Son Dakika
Hamas'tan İsrail'e Kınama

29.01.2026 09:30
Hamas, 11 ülkenin UNRWA'ya yönelik eylemlerini kınamasını destekledi ve İsrail'e baskı çağrısı yaptı.

Hamas, İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 11 ülkenin; İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşkesine el koyarak tesislerini yıkmasını kınanmasını takdirle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında ihlallerini sürdüren İsrail'e baskı kurulması çağrısında bulunuldu.

Japonya ve Kanada'nın yanı sıra Avrupalı 9 ülkenin UNRWA'ya yönelik keyfi uygulamaları ve Kudüs'teki tesislerinin yıkılmasını kınama yönündeki tutumlarının takdir edildiği açıklamada, bahsi geçen ülkelerin ayrıca UNRWA'nın hem Gazze Şeridi'nde hem de Batı Şeria'daki Filistin halkına yardımlarını sürdürmesi talebinde bulunduğuna vurgu yapıldı.

Söz konusu tepki ve kınamaların Tel Aviv'e baskı uygulamak için somut adımlara dönüştürülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, UNRWA'nın da işgalin yol açtığı insani felaketten etkilenen Filistin halkına yardımlarına yeniden başlaması istendi.

Diğer ülkelerden de bu yönde tepkilerini ortaya koymaları çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumun da UNRWA'ya karşı atılan adımların durdurulması için İsrail'e baskı kurması gerektiği vurgulandı.

İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İrlanda, Japonya, Norveç, Portekiz ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail'in 20 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezini yıkmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "İsrail makamlarının 20 Ocak 2026'da Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezini yıkmasını şiddetle kınıyoruz. BM'ye üye bir devletin, BM kurumuna karşı gerçekleştirdiği bu eşi görülmemiş eylem, kurumun faaliyetlerini sürdürme kabiliyetini zayıflatmaya yönelik son kabul edilemez adımdır." ifadeleri yer almıştı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak, yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Güncel

