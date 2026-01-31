Hamas'tan İsrail'e Yanıt: İddialar Asılsız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan İsrail'e Yanıt: İddialar Asılsız

31.01.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze bombardımanına dair iddialarını 'nafile bir girişim' olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ni Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine yanıt olarak bombaladığı yönündeki "asılsız" iddialarını, sivillere karşı işlenen korkunç katliamları meşrulaştırmaya yönelik "nafile bir girişim" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, "İşgalci Siyonistlerin, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri son bombardıman ve katliamların, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine yanıt olduğu yönündeki asılsız iddiaları, sivillere karşı işlenen korkunç katliamları meşrulaştırmaya yönelik açık ve nafile bir girişimden ibarettir." ifadelerine yer verdi.

Kasım ayrıca, bu "temelsiz" iddiaların İsrail'in, "arabuluculara, garantör ülkelere ve sözde Barış Kurulu'na katılan tüm taraflara" yönelik küçümseyici tutumunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Hamas uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler'i (BM) ve insan hakları kuruluşlarını, "bu katliamları açık bir şekilde kınamaya, durdurmak için somut adımlar atmaya, işgal liderlerini işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeye, daha fazla öldürme ve yıkımı teşvik eden cezasızlık politikasının sürmesine izin vermemeye" çağırdı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselmişti.

İsrail ordusu, 29 kişinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini" iddia ederek, saldırılarda Hamas ve İslami Cihat mensuplarının hedef alındığı ileri sürmüştü.

Açıklamada, dün Refah kentinde tünellerden çıktığı öne sürülen 8 Filistinlinin hedef alındığı, 3'ünün öldürüldüğü ve Hamas komutanı olduğu iddia edilen birinin de yakalandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Yanıt: İddialar Asılsız - Son Dakika

Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:32
Macaristan’dan Türkiye’ye getirilen organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
Macaristan'dan Türkiye'ye getirilen organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:43:13. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Yanıt: İddialar Asılsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.