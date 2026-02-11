Hamas'tan İsrail'in Sınır Dışı Kararına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan İsrail'in Sınır Dışı Kararına Tepki

11.02.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in iki Filistinliyi sınır dışı etme kararını Kudüs'teki işgal politikalarıyla ilişkilendirdi.

Hamas, İsrail'in Kudüs'te yaşayan iki Filistinliyi sınır dışı etme kararının, Tel Aviv yönetiminin Filistinlileri yerlerinden etme ve Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme girişimlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail vatandaşı 2 Filistinlinin vatandaşlığının iptal edilmesi ve Gazze Şeridi'ne sınır dışı edileceklerinin duyurulmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Karara ilişkin, "Terörist (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin halkımıza karşı işlediği suçların bir başka örneği" denilen açıklamada, bu adımın Yahudileştirme politikaları, Filistinlileri topraklarından çıkarma girişimleri ile Batı Şeria ve Kudüs'ü ilhak etme projelerinin uygulanmasına yönelik planlardan ayrı değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Sınır dışı etme politikasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun ve kuruluşların bu politikayı durdurmak için acil adım atması gerektiği kaydedildi.

Hamas, ayrıca işgal makamlarının planlarına ve gayrimeşru uygulamalarına karşı durulması çağrısında bulunarak, Filistin halkının özgürlüklerini elde etme, topraklarını ve kutsal yerlerini geri alma yönündeki meşru mücadelesinin desteklenmesini istedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden salı günü yapılan açıklamada, "Yahudilere saldırı düzenlediği iddia edilen İsrail vatandaşı iki Filistinlinin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesine ilişkin kararın imzalandığı" duyuruldu.

Netanyahu'nun, ilerleyen süreçte benzer nitelikte çok sayıda karar alacağı yönünde açıklamada bulunduğu belirtildi.

Böylece 2023'te yürürlüğe giren "Vatandaşlık İptali ve Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Yasası" ilk kez uygulanmış oldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin konuya ilişkin haberinde, sınır dışı edilecek Filistinlilerin Mahmud Ahmed ve Muhammed Halasi olduğu kaydedildi.

Haberde, Ahmed'in İsrail askerlerine ve vatandaşlarına karşı bir dizi silahlı saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılar nedeniyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 2024'te serbest bırakıldığı ve hemen sınır dışı edileceği aktarıldı. Halasi'nin ise 2016'da iki İsrailliyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve tahliyesinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'in Sınır Dışı Kararına Tepki - Son Dakika

Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:41:58. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'in Sınır Dışı Kararına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.