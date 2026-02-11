Hamas'tan İsrail'in Sınır Dışı Kararına Tepki

Hamas, İsrail'in Kudüs'te yaşayan iki Filistinliyi sınır dışı etme kararının, Tel Aviv yönetiminin Filistinlileri yerlerinden etme ve Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme girişimlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail vatandaşı 2 Filistinlinin vatandaşlığının iptal edilmesi ve Gazze Şeridi'ne sınır dışı edileceklerinin duyurulmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Karara ilişkin, "Terörist (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin halkımıza karşı işlediği suçların bir başka örneği" denilen açıklamada, bu adımın Yahudileştirme politikaları, Filistinlileri topraklarından çıkarma girişimleri ile Batı Şeria ve Kudüs'ü ilhak etme projelerinin uygulanmasına yönelik planlardan ayrı değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Sınır dışı etme politikasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun ve kuruluşların bu politikayı durdurmak için acil adım atması gerektiği kaydedildi.

Hamas, ayrıca işgal makamlarının planlarına ve gayrimeşru uygulamalarına karşı durulması çağrısında bulunarak, Filistin halkının özgürlüklerini elde etme, topraklarını ve kutsal yerlerini geri alma yönündeki meşru mücadelesinin desteklenmesini istedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden salı günü yapılan açıklamada, "Yahudilere saldırı düzenlediği iddia edilen İsrail vatandaşı iki Filistinlinin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesine ilişkin kararın imzalandığı" duyuruldu.

Netanyahu'nun, ilerleyen süreçte benzer nitelikte çok sayıda karar alacağı yönünde açıklamada bulunduğu belirtildi.

Böylece 2023'te yürürlüğe giren "Vatandaşlık İptali ve Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Yasası" ilk kez uygulanmış oldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin konuya ilişkin haberinde, sınır dışı edilecek Filistinlilerin Mahmud Ahmed ve Muhammed Halasi olduğu kaydedildi.

Haberde, Ahmed'in İsrail askerlerine ve vatandaşlarına karşı bir dizi silahlı saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılar nedeniyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 2024'te serbest bırakıldığı ve hemen sınır dışı edileceği aktarıldı. Halasi'nin ise 2016'da iki İsrailliyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve tahliyesinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.