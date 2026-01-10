Hamas'tan Siyasi Tutuklamalara Tepki - Son Dakika
Hamas'tan Siyasi Tutuklamalara Tepki

10.01.2026 13:39
Hamas, Batı Şeria'daki siyasi tutuklamaların artışını eleştirerek, bunların halk iradesine zarar verdiğini belirtti.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğü siyasi tutuklama kampanyalarının giderek arttığını belirterek, bu uygulamaların halkın iradesi ve fedakarlıklarıyla bağdaşmadığını bildirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğü tutuklama kampanyalarının siyasi liderleri, aktivistleri, üniversite öğrencilerini ve toplumun farklı kesimlerini hedef aldığı, bunun ise son derece tehlikeli bir baskı ortamı yarattığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu uygulamaların ulusal dava açısından en kritik süreçlerden birinde iç gerilimi artırdığına dikkat çekildi.

Söz konusu tutuklamaların işgalin, direnişçileri, aydınları ve özgür sesleri susturma hedeflerine doğrudan hizmet ettiğine kaydedilen açıklamada, Batı Şeria'nın yoğun saldırılar, işgal faaliyetleri, Yahudileştirme girişimleri ile ilhak ve zorla yerinden etme planlarına maruz kaldığı bir dönemde bu politikanın kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin bu "baskıcı ve ulusal olmayan" yaklaşımı sürdürmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunularak, cezaevlerinde tutulan kişilerin maruz kaldığı işkence ve kötü muameleye de dikkat çekildi.

Filistin halkının susturma, takip ve aşağılamaya dayalı politikalara boyun eğmeyeceği vurgulanan açıklamada, tüm siyasi tutuklamalara derhal son verilmesi, ulusal duruş ve aidiyetleri nedeniyle gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, akıl ve ulusal sorumluluk temelinde hareket edilmesi, çabaların Filistin halkını hedef alan saldırı ve ihlallere karşı yöneltilmesi gerektiği belirtilerek, halkın enerjisinin tüketilmemesi ve onurunu savunan kesimlerin hedef alınmaması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

