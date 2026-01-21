Hamido Baklavaları İhracatta Zirveye Yerleşti

Gaziantep'in köklü baklava üreticilerinden Hamido Baklavaları, ihracattaki istikrarlı başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) kayıtlarına göre firma, 2025 yılında baklava ihracatı yapan firmalar içerisinde Gaziantep il birincisi oldu.

Gaziantep'te önde gelen 3 baklava firmasından birisi olarak gösterilen Hamido Baklavaları 2023 ve 2024 yıllarında da Gaziantep'te baklava ihracatında birinci sırada yer almıştı. Kaliteyi ve lezzeti ön planda tutan aynı zamanda 2025 yılında da liderliğini korumaya devam eden baklava firması, hem üretim kapasitesi hem de uluslararası pazarlardaki güvenilirliğiyle öne çıkmaya devam ediyor.

"Kalitemizle dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz"

İşletme sahibi Behzat Bozkurt, ihracattaki sürdürülebilir başarının temelinde kalite anlayışının yattığını söyleyerek, "Baklava bizim için sadece bir ürün değil, Gaziantep'in kültürünü ve emeğini dünyaya taşıyan bir değer. Üretimde en kaliteli hammaddeleri kullanıyor, hijyen ve gıda güvenliği standartlarından asla taviz vermiyoruz" dedi.

"Dünya pazarında güvenilir bir marka haline geldik"

Baklavamız, yüksek üretim kapasitesi, modern tesisleri ve deneyimli ustalarıyla Gaziantep baklavasını global pazarda güçlü bir marka haline getirmeyi hedefliyor. Firma, Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Asya pazarlarında artan talep sayesinde ihracat hacmini her yıl istikrarlı şekilde büyütüyor.

Behzat Bozkurt açıklamasında, önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılmayı ve marka bilinirliğini daha da arttırarak baklavalarını bir dünya markası yapmayı planladıklarını belirterek, "Bizim için her baklava, müşterimize verdiğimiz bir sözdür. Bu yüzden üretimde kaliteyi, dürüstlüğü ve standardizasyonu her zaman ön planda tuttuk. Müşterilerimizin beklentisini aşan ürünler sunarak dünya pazarında güvenilir bir marka haline geldik" diye konuştu.

Bozkurt, baklavalarının bu başarısının hem Gaziantep ekonomisine hem de Türkiye'nin gıda ihracatına önemli katkı sağladığını vurguladı. - GAZİANTEP