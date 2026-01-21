Hamido Baklavaları İhracatta Zirveye Yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hamido Baklavaları İhracatta Zirveye Yerleşti

Hamido Baklavaları İhracatta Zirveye Yerleşti
21.01.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamido Baklavaları, 2025'te Gaziantep'te baklava ihracatında liderliğini sürdürüyor.

Gaziantep'in köklü baklava üreticilerinden Hamido Baklavaları, ihracattaki istikrarlı başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) kayıtlarına göre firma, 2025 yılında baklava ihracatı yapan firmalar içerisinde Gaziantep il birincisi oldu.

Gaziantep'te önde gelen 3 baklava firmasından birisi olarak gösterilen Hamido Baklavaları 2023 ve 2024 yıllarında da Gaziantep'te baklava ihracatında birinci sırada yer almıştı. Kaliteyi ve lezzeti ön planda tutan aynı zamanda 2025 yılında da liderliğini korumaya devam eden baklava firması, hem üretim kapasitesi hem de uluslararası pazarlardaki güvenilirliğiyle öne çıkmaya devam ediyor.

"Kalitemizle dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz"

İşletme sahibi Behzat Bozkurt, ihracattaki sürdürülebilir başarının temelinde kalite anlayışının yattığını söyleyerek, "Baklava bizim için sadece bir ürün değil, Gaziantep'in kültürünü ve emeğini dünyaya taşıyan bir değer. Üretimde en kaliteli hammaddeleri kullanıyor, hijyen ve gıda güvenliği standartlarından asla taviz vermiyoruz" dedi.

"Dünya pazarında güvenilir bir marka haline geldik"

Baklavamız, yüksek üretim kapasitesi, modern tesisleri ve deneyimli ustalarıyla Gaziantep baklavasını global pazarda güçlü bir marka haline getirmeyi hedefliyor. Firma, Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Asya pazarlarında artan talep sayesinde ihracat hacmini her yıl istikrarlı şekilde büyütüyor.

Behzat Bozkurt açıklamasında, önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılmayı ve marka bilinirliğini daha da arttırarak baklavalarını bir dünya markası yapmayı planladıklarını belirterek, "Bizim için her baklava, müşterimize verdiğimiz bir sözdür. Bu yüzden üretimde kaliteyi, dürüstlüğü ve standardizasyonu her zaman ön planda tuttuk. Müşterilerimizin beklentisini aşan ürünler sunarak dünya pazarında güvenilir bir marka haline geldik" diye konuştu.

Bozkurt, baklavalarının bu başarısının hem Gaziantep ekonomisine hem de Türkiye'nin gıda ihracatına önemli katkı sağladığını vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamido Baklavaları İhracatta Zirveye Yerleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:53:38. #7.11#
SON DAKİKA: Hamido Baklavaları İhracatta Zirveye Yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.