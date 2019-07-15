Son Dakika Haberleri: Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz : 1 ölü, 1 yaralı
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Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz : 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

KAYSERİ'de Beşir Değerli (31), yolda yürürken karşılaştığı 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli (29) ve yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'ye (25) tabancayla kurşun yağdırdı.

Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz : 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de Beşir Değerli (31), yolda yürürken karşılaştığı 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli (29) ve yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'ye (25) tabancayla kurşun yağdırdı. Fakiri yaşamını yitirirken, hamile kadın ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi koca ise, polise teslim oldu.
Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokakta meydana geldi. Kayseri'de yaşayan Afgan uyruklu Mohammed Fakiri, yanındaki arkadaşı 6 aylık hamile olan Göksel Değerli ile sokak ortasında yürüdüğü sırada yanlarına Bursa plakalı otomobil yanaştı. Otomobilden inen Göksel Değerli'nin eşi Beşir Değerli, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında hamile karısını ve yanında bulunan arkadaşı Mohammed Fakiri'ye tabancayla kurşun yağdırdı.
Çevrede panik ve korku yaratan olayın ardından vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mohammed Fakiri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı hamile Göksel Değerli ise ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Cinayeti işleyen Beşir D. ise, elindeki suç aletiyle polise teslim oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kayseri
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
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