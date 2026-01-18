Hamile Kadına Acil Müdahale

HAMİLE KADIN İÇİN YOL AÇILDI
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kırsal Akçesir Mahallesi'nde öğlen saatlerinde rahatsızlanan hamile kadın ihbarına giden ambulans, karda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin ortak çalışmasıyla yol açıldı. Sağlık ekiplerinin ulaştığı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,
