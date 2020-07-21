Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı

Hollanda'nın Amsterdam kentinde, hamileliğin farkında olmayan bir İngiliz kadın, 7 kilometrelik koşunun ardından erkek arkadaşının evinde doğum yaptı.

MİDESİNDE RAHATSIZLIK HİSSEDİNCE DOKTORA BAŞVURDU

Hollanda'da 31 yaşındaki kadın, Amsterdam'da düzenlenen 7 kilometrelik koşuya katıldı. Koşunun ardından midede rahatsızlık hisseden kadın doktorlara başvurdu. Doktorlar bunun sadece gazlar ve huzursuz bağırsak sendromu olduğunu söyledi.

"HERKES ŞOKTAYDI"

Sputnik'in aktardığına göre, kadın, eve döndükten sonra göbek kordonunun bir kısmının düştüğünü fark etti. Gelen doktorlar doğumun evde yapmasına karar verdi.

Genç anne, İngiltere'de yaşayan aile dahil tüm yakınların tepkisini, "Herkes şoktaydı ama bana destek oldular" ifadesiyle anlattı.