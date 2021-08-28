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Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü - Son Dakika

Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü

28.08.2021 12:51
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü, System.String[]

Arjantin'in Mendoza şehrinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Lucia Fernandez, sınıf arkadaşı 14 yaşındaki erkek arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişki sonrası hamile olduğu öğrendi. Bu durum üzerine 14 yaşındaki katil, kız arkadaşı ile konuşma bahanesiyle eve götürdü. Lucia'nın önce kafasına taşla vurdu, ardından 15 bıçak darbesiyle katletti. Genç kızın cansız bedenini sokağa bırakıp kaçtı. Ancak katil, çok geçmeden bulundu.

Arjantin'de yaşanan olay kan dondurdu. Lise öğrencisi 15 yaşındaki Lucia Fernandez, 14 yaşındaki sınıf arkadaşıyla girdiği cinsel ilişki sonrası hamile kaldı. Kız arkadaşıyla durumu konuşmak için eve çağıran 14 yaşındaki katil, önce taş ile başından yaraladı, ardından 15 bıçak darbesiyle genç kızın yaşamına son verdi.

"ONU BİR KÖPEK GİBİ ÖLDÜRDÜ"

Lucia'nın babası Fabian Fernandez, "Onu bir köpek gibi öldürdü. Yüzünü döverek ve vücudunun her yerinden bıçaklayarak öldürdü" dedi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Korkunç cinayeti işleyen katil, genç kızın cansız bedenini olay yerinde bırakıp kaçtı. Şüphelenen komşular durumu polise haber verdi. 14 yaşındaki çocuk katil hızlıca yakalandı. Soruşturma Çocuk Suçları Savcısı Gustavo Farmache tarafından yürütülüyor.

Erkek arkadaşına hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki kız lise öğrencisi, vahşice katledildi
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü

Cinsel İlişki, Arjantin, Köpek, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü - Son Dakika
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