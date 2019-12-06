Son Dakika Haberleri: Hamsi Batı Karadenizi terk ediyor - DÜZCE
Son Dakika Güncel Hamsi Batı Karadenizi terk ediyor - DÜZCE - Son Dakika

Hamsi Batı Karadenizi terk ediyor - DÜZCE

6 saat önce

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hamsi avcılığının Batı Karadeniz Bölgesinde gün geçtikçe azaldığını ve bölgeyi terk ederek Doğu Karadenize göç başladığını söyledi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hamsi avcılığının Batı Karadeniz Bölgesinde gün geçtikçe azaldığını ve bölgeyi terk ederek Doğu Karadenize göç başladığını söyledi.

Batı Karadeniz Bölgesinin en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca'da ilçesinde, 1 Eylül itibari ile başlayan balıkçılık sezonunda yüzleri güldüren en çok hamsi avcılığı oldu.

Diğer balık türlerinde yaşanan kıtlığın tam aksine hamside bu yıl bereketli sezon geçtiğini belirten Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balığın mevsimsel olarak Doğu Karadeniz'e göç ettiğini söyledi.

Hamsinin hızlı göç eden bir tür olduğunun altını çizen Karakaş, "Hamsi batıdan başlayarak göçünü sürdürür. İşleyiş bu şekildedir. Hamsi Batı dan başlar en son Doğu Karadeniz'e doğu gider. Sınırı aşar oradan Gürcistan'a gider. İzinli olduğu yerlerde avcılığı yapılır. Şu anda rutin işleyiş devam ediyor. Şu anda hamsi gerçek güzergahında. Olması gereken yerde." dedi.

Hava şartlarına bağlı olarak hamsi fiyatlarında değişkenlik olduğunu aktaran Karakaş, şöyle konuştu:

"Balık da son durum. Hamsi Doğu Karadeniz'de bol miktarda çıkmaya devam ediyor. Hala devam ediyor. Son günlerde fırtınadan dolayı balık azaldı. Bu durum da balık fiyatlarında yükselme yaşanıyor. Yarın veya yarından sonra havaların düzelmesiyle hamsi 10 liraya kadar düşer. Diğer balıklarda işte mezgit, barbun, istavrit gibi balıklarda tezgahlarda yerini almış durumda. Fiyatları da gayet uygun. Havaların düzelmesiyle rutin duruma gelecektir. Fiyatlar da normal devam edecektir. "

Hamsi Batı Karadenizi terk ediyor - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:11 Kaynak: AA
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