Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi - Son Dakika

Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi

6 saat önce

Batı Karadeniz ve Gürcistan açıklarında hamsi son günlerde bolca avlanınca fiyatı tezgahlarda 5 TL'ye kadar düştü.

Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi, System.String[]

Batı Karadeniz ve Gürcistan açıklarında hamsi son günlerde bolca avlanınca fiyatı tezgahlarda 5 TL'ye kadar düştü. Bu durum hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürdü.

Trabzon'da uzun zamandır tezgahlarda az miktarda görülen hamsi bugünlerde bolca görülmeye başlarken, fiyatı 5 TL'ye kadar geriledi. Bu sezon tam "hamsi bitti" derken hamsinin tekrar bolca görülmesi herkesin yüzünü güldürürken, tezgahlarda kilosu 5-10 TL arasında değişen hamsinin Trabzon'a bir kısmının Gürcistan'dan bir kısmının da Zonguldak-Ereğli tarafından geldiği belirtildi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ!

Balıkçı esnaflarından Murat Yaylı, efsanenin geri dönüş yaptığını ifade ederek satışların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Yaylı, "Uzun zamandan beri ilk kez hamsi bol geldi. Kilosunu 5 TL'den satıyoruz. Zonguldak Ereğli taraflarından geliyor, akşam bolca avlandı neredeyse ağlar patladı. Gürcistan'dan da hamsi geliyor ancak oradan gelen hamsi ince. Ereğli taraflarından gelen hamsi ise iri. Efsane geri döndü. Satışlar çok iyi. Vatandaş hamsiye doyacak" dedi.

Balıkçılardan Serdar Sarıkaya ise "Hamsimiz kısa bir ara tatildeydi geri döndü. Bu kez irileşerek geri döndü. Fiyatını 7.5 TL yaptık. Temennimiz fiyatının daha da aşağı düşüp ucuz olması. Şuan Gürcistan ve Hopa tarafından geliyor. Yaklaşık 1 ayın ardından ilk kez bol geldi. Dönüşü muhteşem oldu. Temennimiz daha da bol olması" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da hamsinin 5 TL'ye kadar inmesinin memnun olduklarını belirtirken uzun sezondan sonra ilk kez bu sene hamsiye doyduklarını söylediler.

(İHA)

Zonguldak Ereğli, Batı Karadeniz, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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