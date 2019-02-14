Son Dakika Haberleri: Hamsik Çin'e Transfer Oldu

Hamsik Çin'e Transfer Oldu

1 saat önce

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'nin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer oldu.

Hamsik Çin'e Transfer Oldu, System.String[]
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'nin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer oldu.

Transferi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, "Dalian Yifang ile anlaşma sağladık. Marek'e Çin'de mutluluklar diliyorum. Napoli'nin kapısı, kendisine her zaman açık." ifadelerini kullandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Çin temsilcisi Dalian Yifang, 31 yaşındaki Slovak oyuncu için Napoli'ye 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Napoli, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Domagoj Vida'nın Menajeri, Hırvat Oyuncunun Neden Roma'ya Gitmediğini Açıkladı Bilerek Sarı Kart Gören Real Madrid Kaptanı Sergio Ramos, Ekstra Ceza Alabilir

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Yıldırım Demirören Görevi Bırakabilir Manchester United, Mourinho'ya 25 Milyon Euro Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 18:03:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamsik Çin'e Transfer Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]