Hamza'nın ölümüne neden olan kardeşlere 'ağırlaştırılmış müebbet' isteniyor - Son Dakika

Hamza'nın ölümüne neden olan kardeşlere 'ağırlaştırılmış müebbet' isteniyor

BURSA'nın Gürsu ilçesinde pazarda çıkan kavgada Hamza Acan'ı (17) darbederek ölümüne yol açan tutuklu 4 kardeşten, İ.S (13), Murat S. (15) ve Ramazan S. (17) hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Hamza'nın ölümüne neden olan kardeşlere 'ağırlaştırılmış müebbet' isteniyor, System.String[]

BURSA'nın Gürsu ilçesinde pazarda çıkan kavgada Hamza Acan'ı (17) darbederek ölümüne yol açan tutuklu 4 kardeşten, İ.S (13), Murat S. (15) ve Ramazan S. (17) hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. 3 kardeş hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kardeşlerden Mustafa S. (22), hakkındaki dosya yaşının büyük olması nedeniyle ayrılırken, 4 kardeş de suçlamaları kabul etmedi. Ayrıca görgü tanığı Ömer Ş.'nin 3 kere ifade değiştirdiği de iddianamede yer aldı.

Olay, 15 Temmuz günü, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi, Hekimler Sokak'taki pazar yerinde meydana geldi. Pazar esnafı Suriye uyruklu Hamza Acan ile sebze satan Murat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Murat S.'nin kardeşleri İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kardeş, Hamza Acan'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen Hamza, başını yere vurdu. Bu sırada çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı.

Murat S. olay yerinde kalırken, 3 kardeşi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başını çarpması nedeniyle ağır yaralanan Hamza Acan, yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hamza, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.4 KARDEŞ TUTUKLANDIPolis ekiplerince gözaltına alınan Murat S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçan 3 kardeşi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanan İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S. (22) de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  'MÜŞTERİYE NEDEN BÖYLE DAVRANIYORSUN?' KAVGASIBursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hamza Acan'ın ölümü ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede taraflar arasında çıkan tartışmanın, müşteriye karşı yapılan davranış nedeniyle çıktığı yer aldı. İddianameye göre olay günü kavga şöyle gelişti: "Kimliği tespit edilemeyen Suriyeli bir kadın, Murat S.'nin bulunduğu tezgaha gelerek, domateslerle ilgili pazarlık yaptı ve saat 20.00'de yeniden geleceğini belirterek ayrıldı. Müşteri, akşam saatlerinde yeniden gelerek pazarcılar tarafından hazırlanan domatesleri beğenmediği için almaktan vazgeçti. Bunun üzerine Murat S., 'Almıyorsan çek git' dedi. Kadının olay yerinden ayrılmasının ardından karşı tezgahtaki Hamza Acan, 'Neden bu şekilde davranıyorsun?' diye tepki gösterdi. Murat S. ise Hamza Acan'a 'Sana ne, sen işine bak' diye cevap verdi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Murat S., Hamza Acan'a yumruk attı. Hamza Acan ise eline geçirdiği boş plastik sebze kasasını Murat S.'ye fırlattı. Murat S. ise, yerden parke taşı alarak Hamza Acan'a saldırdı. O esnada kavgaya Murat S.'nin kardeşleri Ramazan S., İ.S. ve Mustafa S. de dahil oldu. İ.S. yerden aldığı parke taşı ile Hamza Acan'ın kafasına 2-3 kez vurdu. Aynı anda Ramazan S. ve Mustafa S. de tekme ve yumruklarla Hamza Acan'ı darbetti. Hamza Acan, aldığı darbelerin ardından kendini kaybederek, tanık Müşerref S.'nin kucağına düştü. Ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen Hamza Acan, hayatını kaybetti." SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİİddianamede ayrıca tutuklu 4 kardeşin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtilerek, SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) Murat S.'nin ifadesine yer verildi. İfadesinde olay gelişimini aynı şekilde anlatan Murat S., kavganın devamı için şunları söyledi:  "Ben 'Seni ilgilendirmez' deyince, üzerime yürüyüp yumruk salladı. Ben de yüzüne yumruk attım. Bana boş plastik kasayı attı. Kasa karnımın sol tarafına geldi. Daha sonra araya girip ayırdılar. Hamza yere düştü. Sinir krizi geçirdiğini düşündüm. Kendisine hafif şekilde yumruk attım. Herhangi bir yere çarpmadı. Baygınlık geçirirken yere düştü. Bu şekilde yere düşerken kafasını çarpmış olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum."GÖRGÜ TANIĞI 3 KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ Olayın görgü tanığı olan ve üç defa ifade değiştiren Ömer Ş., Hamza Acan'ın tedavisi devam ederken verdiği ifadesinde 'Umut' olarak tanıdığı Murat S. ile Acan'ın tartıştıklarını gördüğünü, ayırmak için araya girdiğini, iki eliyle tarafları birbirinden uzaklaştırdığı sırada Murat S.'nin Hamza Acan'a yumrukla bir kez vurduğunu, ancak neresine vurduğunu görmediğini, bunun üzerine ise Acan'ın sendelemesinin ardından yere düşerken vatandaşlar tarafından tutulduğunu söyledi. HAMZA'NIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İFADE DEĞİŞTİRDİ Hamza'nın ölümünden sonra ifadesini değiştiren Ömer Ş., ölüm olmadığı için olayı tam anlatamadığını, tutuklu kardeşlerle uzaktan akraba olduğunu ve kendisinin de pazarcılık yaptığını belirterek, "Olay günü Murat S. ile Hamza arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmayı ayırmak için aralarına girdim. İtekleyerek ayırdım. Bu sırada Hamza, boş plastik sebze kasasını Murat S.'ye fırlattı. Ancak kasa Murat S.'ye isabet etmedi. Murat S. parke taşı alarak Hamza'nın üzerine doğru yürüyünce araya girerek engelledim. Murat S., Hamza'nın boynuna yumrukla sert biçimde vurdu. Hamza sendeledi, yere düşmedi.  Bu sırada İ.S. parke taşını alarak Hamza'ın kafasına 2-3 defa vurdu. Tekrar İ.S.'nin önüne geçerek başka vurmasını engelledim. Ramazan S. de Hamza'ya tekme tokat darbeleriyle vurmaya başladı. Hamza'yı kurtarmaya çalışırken Mustafa S. de gelip vurmaya başladı. Hamza yere doğru düşerken Müşerref S. tuttu. Yavaşça yere yatırdı. Hemşire olduğunu söyleyen bir kadının ilk müdahaleyi yaptığı Hamza, daha sonra hastaneye kaldırıldı" dedi. TEKRAR İFADE DEĞİŞTİRDİ: İLK İFADEM DOĞRU4 kardeşin tutuklanmasının ardından yeniden savcıya ifade veren Ömer Ş., ilk ifadesinin doğru olduğunu söyledi.Öte yandan Hamza'nın kesim ölüm nedeninin belirleneceği rapor Adli Tıp Kurumu'ndan beklenirken, Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce önümüzdeki günlerde duruşma yapılacak.SOSYAL MEDYADAN TÜM TANIKLARA ÇAĞRIHamza'nın yakınlarının ise, bütün tanıkların ardından pazarlık yapan Suriyeli kadını sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak mahkemeye gelmesini ve ifade vermesini istedikleri öğrenildi.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEĞİYLE DAVA AÇILDIBursa E Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklu Murat S., İ.S., ve Ramazan S. hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Savcı tarafından yaşı büyük olan Mustafa S. (22), hakkındaki dosya ise ayrıldı.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 03:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hamza'nın ölümüne neden olan kardeşlere 'ağırlaştırılmış müebbet' isteniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 30 kişi hayatını kaybetti, 2500 yaralı var Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir         
15:56
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü         
15:17
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı         
14:59
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum         
14:44
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki         
14:26
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi         
12:45
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi         
12:13
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi         
11:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı         
10:37
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
10:33
Japon teknoloji şirketinden akıllı maske: Sekiz dilde çeviri yapıyor, metin yazıyor, seslendiriyor Japon teknoloji şirketinden akıllı maske: Sekiz dilde çeviri yapıyor, metin yazıyor, seslendiriyor         
10:32
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada         
10:32
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı         
09:40
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı         
09:35
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu         
09:33
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor         
09:08
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi         
07:37
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı         
03:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 22:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamza'nın ölümüne neden olan kardeşlere 'ağırlaştırılmış müebbet' isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei