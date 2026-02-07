Hamza'nın Tedavi Umudu - Son Dakika
Hamza'nın Tedavi Umudu

07.02.2026 11:11
Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle 4 yaşındaki Hamza, hayati tedaviye erişemiyor.

Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşayan 4 yaşındaki Hamza Muhammed Kullab, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmasının ardından aylar geçmesine rağmen, sağlık sisteminin de çöktüğü bölgede gerekli tedaviyi olamıyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan binlerce çocuktan biri olan Hamza, Netzarim bölgesinde İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan ateş sonucu sakat kaldı.

Kurşunun isabet ettiği Hamza'nın leğen kemiğinde parçalanma meydana gelirken, vücudunun alt kısmında felç oluştu ve uzun süre alçıda kalan bacaklarına sabitleyici cihaz takıldı.

Gazze'de sağlık sisteminin neredeyse tamamen çökmesi nedeniyle küçük Hamza, temel tedaviye erişmekte ciddi zorluklar çekiyor.

"Kemikleri parçalandı, yürüyemiyor"

Hamza'nın annesi, oğlunun yaşadığı süreci, AA muhabirine anlattı.

Oğlunun İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan ateşle yaralandığını belirten anne Kullab, "Kurşun Netzarim bölgesinde ateşlenen silahlardan geldi. Hamza'nın leğen kemiği kırıldı, kemikleri parçalandı. İki bacağı da alçıya alındı." dedi.

Alçının kısa süre önce çıkarıldığını ve fizik tedaviye başlandığını ancak mevcut imkanların yetersiz olduğunu vurgulayarak Filistinli anne, "İki gün önce alçı çıkarıldı, şimdi fizik tedaviye götürüyoruz. Ama Gazze'de tedavi yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Hamza'nın hala yürüyemediğini, yaşıtlarıyla oynayamadığını aktaran anne, "Çocuklar oynarken o sadece izliyor. Çok ağlıyor." diye konuştu.

"Gece gündüz bezleniyor, hareket edemiyor"

Oğlunun günlük yaşamını tek başına sürdüremediğini dile getiren anne Kullab, Hamza'nın bacaklarını hareket ettiremediğini söyledi.

"Gece de sabah da bezleniyor çünkü bacaklarını hareket ettiremiyor. Kemikleri hala parçalı." diyen anne, oğlunun durumunun zamanla kötüleşmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Hamza'nın kemiklerinde erime başladığını da aktaran anne, tedavinin gecikmesinin kalıcı hasarlara yol açabileceğini vurguladı.

Gazze dışına çıkabilirse yürüyebilme umudu var

Gazze'deki sağlık imkanlarının yetersizliğine dikkati çeken anne Kullab, oğlunun tedavi için yurt dışına çıkarılmasını istedi.

"Eğer Gazze dışında tedavi olabilirse gelecekte yürüme şansı olabilir." diyen Filistinli anne, yetkililere ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.

Gazze'deki yaralılarının yurt dışına çıkışlarına sınırlı şekilde izin verilmeye başlanmasının kendilerine umut verdiğini söyleyen anne Kullab, "Oğlumun da bu fırsatı yakalamasını istiyorum. Ne olursa olsun daha iyi bir duruma gelmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında binlerce çocuk yaşamını yitirirken, on binlercesi yaralandı ve çok sayıda çocuk kalıcı sakatlıklarla yaşamaya mahküm oldu. Gazze'de hala binlerce çocuk, tedaviye erişebilmek için umutla bekliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamza'nın Tedavi Umudu - Son Dakika

