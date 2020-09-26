Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti - Son Dakika

Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda'daki performanslarıyla isimlerinden söz ettiren Hande Doğandemir ve Salih Bademci diziye veda etti. Merakla izlenen diziye Emre Kınay ve Hakan Meriçliler dahil oldu.

TV8 ekranlarının büyük bir merakla takip edilen Kırmızı Oda dizisi dün 4. bölümüyle ekrana geldi. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek çekilen diziye Hande Doğandemir ve Salih Bademci veda etti.

"OYNAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

Başarılı oyunculuklarıyla diziye damga vuran ünlü oyuncular dün sosyal medya hesaplarından veda paylaşımları yaptı. Doğandemir "Canım Salih iyi ki" notuyla rol arkadaşıyla fotoğrafını paylaşırken Bademci de "Oynamaktan büyük mutluluk duyduğum Kırmızı Oda ile bu akşam son kez" dedi.

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İki oyuncunun veda ettiği diziye Emre Kınay ve Hakan Meriçliler dahil oldu.

Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti

KIRMIZI ODANIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kırmızı Oda'nın dördüncü bölümünde Mehmet'le evlerini ayıran Nesrin (Hande Doğandemir) yeni hayatına alışmaya çalışırken, Mehmet (Salih Bademci) de yavaş yavaş gerçekleri görmeye başlıyor. Alya nihayet Doktor Hanım'a ailesini ve çocukluğunu anlatmayı kabul ederken, Meliha Doktor Hanım'a ablasını kaybettikten sonra kardeşleriyle birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Doktor Deniz ise konuşmayı bırakan beş yaşındaki Leyla'nın sırrını çözüyor.

Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti

Hakan Meriçliler, Hande Doğandemir, Salih Bademci, Emre Kınay, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 07:44

Son Dakika Magazin Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti - Son Dakika Magazin

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