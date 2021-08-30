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Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı - Son Dakika

Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı

30.08.2021 13:44

Şarkıcı Murat Dallkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Kerem Bürsin ile birlikte olan Erçel, eski sevgilisini ve arkadaşının aşk yaşadığını öğrenince Sitare Akbaş'ı Instagram hesabından sildi.

Oyuncu Hande Erçel ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile yakınlaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özel hayatıyla gündemde olmak istemediğini belirten Dalkılıç, iki hafta önce Etiler'de objektiflere takıldı. Çiftin birlikteliği kesilince Hande Erçel'in bu ilişkiye ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

BİRBİRİNİ SİLDİLER

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile mutlu birlikteliği süren Hande Erçel'den sürpriz aşka ilk hamle geldi. Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı. Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağı koparttı.

HANDE ERÇEL SORUSUNA GÜLEREK CEVAP VERMİŞTİ

Özel hayatıyla ilgili soruları sürekli sessiz bırakan Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş, iki hafta önce Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Dalkılıç suskunluğunu korurken Sitare Akbaş muhabirlerin "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna gülümseyerek cevap vermişti. Çift ardından araca binerek uzaklaşmıştı.

Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı sildi
Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı

Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı - Son Dakika
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