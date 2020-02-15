Hande Mehan müzikseverleri mest etti
20 dakika önce
Boğazın önemli mekanlarından biri olan Feriye, 'Yeni Nesil Akustik' serisi müzikseverlerin buluşturdu. Son zamanlarda akustik performansları ile yıldızı parlayan Hande Mehan, konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kendisini dinlemeye gelen Cem Adrian ise Mehan'ı sahnede yalnız bırakmadı. İkili, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını akustik olarak seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:41
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