Hande Mehan müzikseverleri mest etti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hande Mehan müzikseverleri mest etti - Son Dakika Magazin

Hande Mehan müzikseverleri mest etti

20 dakika önce

Boğazın önemli mekanlarından biri olan Feriye, 'Yeni Nesil Akustik' serisi müzikseverlerin buluşturdu. Son zamanlarda akustik performansları ile yıldızı parlayan Hande Mehan, konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hande Mehan müzikseverleri mest etti, System.String[]

Kendisini dinlemeye gelen Cem Adrian ise Mehan'ı sahnede yalnız bırakmadı. İkili, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını akustik olarak seslendirdi.

Cem Adrian, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 02:01:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hande Mehan müzikseverleri mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]