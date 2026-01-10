Hangzhou'da Buz ve Kar Festivali Başladı - Son Dakika
Hangzhou'da Buz ve Kar Festivali Başladı

10.01.2026 13:25
Hangzhou'da düzenlenen festival, kenti ziyaretçi akınına uğratırken, yeni kentsel proje sürüyor.

HANGZHOU, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen buz ve kar festivali kapılarını ziyaretçilere açtı. Cuma günü başlayan etkinlik, kentin dört bir yanından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

2020 yılından bu yana Hangzhou Demir ve Çelik Grubu'na ait fabrikanın endüstriyel kalıntılarını koruma ve dönüştürme çalışmalarını yürüten Hangzhou, endüstriyel, ticari ve eğlence alanlarını tek çatı altında birleştiren bir kentsel kompleks park oluşturmayı hedefliyor. Projenin ilk etabı halihazırda kullanıma açılırken, ikinci etabın 2028 yılına kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua

