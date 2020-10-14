Hanımlar Konağı hizmete sunuluyor - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Hanımlar Konağı projesi hizmete sunulacak.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla ilçesinin İpekyol Mahallesi'nde kadınlara yönelik birçok yenilik barındıran projelerden biri olan Hanımlar Konağı açılışa gün sayıyor. Kadınların sportif faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğunu gerçekleştirebileceği konakta ayrıca kadınlar güzel vakit geçirme fırsatı bulacak. Kadınlar çocukları ile birlikte gelebilecek.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, "Hanımlar konağı icra edecektik. Şuanda konağımızın tüm işlemlerini tamamlamış bulunmaktayız. Hanımlar konağımızda hanım kardeşlilerimizin yapabilecekleri tüm sportif faaliyetlerle ilgili her türlü düzeni sağlamış durumdayız. Bütün ekipmanlarımız burada bulunmaktadır. Yine aynı zamanda hanım kardeşlerimiz çocukları ile gelirler ise çocukların vakit geçirebileceği oyun bölümümüz de mevcuttur. Buraya gelen hanım arkadaşlarımızın sportif faaliyetler dışında nezih bir ortamda vakit geçirme fırsatı da bulacaklardır. Günlerini, toplantılarını da burada yapabilecekler. Konağımızın en kısa sürede açılışını yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA