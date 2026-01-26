Hannover'de Yeni Kanser Teşhis Cihazı Tanıtıldı

Haber: İlhan BABA

(HANNOVER) – Hannover Tıp Yüksekokulu, kanser teşhisinde vücudu üç boyutlu görüntüleyebilen "Total-Body PET/CT" cihazını hizmete sundu. Tüm vücudu tek seferde ve bir dakikadan kısa sürede görüntüleyen sistem, daha net sonuçlar sunarken tarama süresini ve radyasyonu önemli ölçüde azaltıyor.

MHH yetkililerinin açıklamasına göre, Almanya'daki ilk ve dünyada dördüncü olan cihaz, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ile Bilgisayarlı Tomografi'yi (CT) birleştiriyor. Yeni sistem, önceki PET/CT cihazlarına kıyasla daha hızlı ve hassas çalışıyor, hastaların aldığı radyasyon miktarını da azaltıyor. Bu cihaz sayesinde hastalar çok daha hızlı ve nazik bir şekilde taranabiliyor, önemli ölçüde bilgi edinebiliyor.

Yeni cihaz, 150 santimetreye kadar görüntüleme alanı sunuyor ve tüm vücudu bir dakikadan kısa sürede tarayabiliyor. Önceki cihazlar ise yalnızca 25 santimetre kapsıyor, bu da birden fazla tarama yapılmasını gerektiriyordu. Klinik yetkilileri, yeni teknolojinin hem görüntülerin daha net olmasını sağladığını hem de inceleme süresini kısalttığını belirtiyor. Özellikle çocuklar ve ağrı çeken hastalar için bu gelişme büyük avantaj sağlıyor.

MHH Nükleer Tıp Kliniği Direktörü Prof. Dr. Frank Bengel, "Eskiden hastanın röntgende geçirdiği süre neredeyse yarım saat sürerken, artık beş dakikaya kadar düşüyor. Üstelik görüntü kalitesi önceki cihazlardan daha iyi" dedi.

Total-Body PET/CT, kanserin yanı sıra kalp, bağışıklık ve beyin hastalıklarının teşhisinde de kullanılacak. Ayrıca cihaz, ilaç ve radyoaktif işaretleyici geliştirme süreçlerine de yeni fırsatlar sunuyor.