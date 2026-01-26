Hannover'de Yeni Kanser Teşhis Cihazı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Hannover'de Yeni Kanser Teşhis Cihazı Tanıtıldı

26.01.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hannover Tıp Yüksekokulu, tüm vücudu tek seferde görüntüleyebilen 'Total-Body PET/CT' cihazını sundu.

Haber: İlhan BABA

(HANNOVER) – Hannover Tıp Yüksekokulu, kanser teşhisinde vücudu üç boyutlu görüntüleyebilen "Total-Body PET/CT" cihazını hizmete sundu. Tüm vücudu tek seferde ve bir dakikadan kısa sürede görüntüleyen sistem, daha net sonuçlar sunarken tarama süresini ve radyasyonu önemli ölçüde azaltıyor.

MHH yetkililerinin açıklamasına göre, Almanya'daki ilk ve dünyada dördüncü olan cihaz, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ile Bilgisayarlı Tomografi'yi (CT) birleştiriyor. Yeni sistem, önceki PET/CT cihazlarına kıyasla daha hızlı ve hassas çalışıyor, hastaların aldığı radyasyon miktarını da azaltıyor. Bu cihaz sayesinde hastalar çok daha hızlı ve nazik bir şekilde taranabiliyor, önemli ölçüde bilgi edinebiliyor.

Yeni cihaz, 150 santimetreye kadar görüntüleme alanı sunuyor ve tüm vücudu bir dakikadan kısa sürede tarayabiliyor. Önceki cihazlar ise yalnızca 25 santimetre kapsıyor, bu da birden fazla tarama yapılmasını gerektiriyordu. Klinik yetkilileri, yeni teknolojinin hem görüntülerin daha net olmasını sağladığını hem de inceleme süresini kısalttığını belirtiyor. Özellikle çocuklar ve ağrı çeken hastalar için bu gelişme büyük avantaj sağlıyor.

MHH Nükleer Tıp Kliniği Direktörü Prof. Dr. Frank Bengel, "Eskiden hastanın röntgende geçirdiği süre neredeyse yarım saat sürerken, artık beş dakikaya kadar düşüyor. Üstelik görüntü kalitesi önceki cihazlardan daha iyi" dedi.

Total-Body PET/CT, kanserin yanı sıra kalp, bağışıklık ve beyin hastalıklarının teşhisinde de kullanılacak. Ayrıca cihaz, ilaç ve radyoaktif işaretleyici geliştirme süreçlerine de yeni fırsatlar sunuyor.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Hannover, Hastane, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hannover'de Yeni Kanser Teşhis Cihazı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı Carney Trump’a meydan okudu Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
Dans boyunca damada sarıldı Gelinin tepkisini görmeniz lazım Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Malatya’da nişan töreninde panik anları Malatya'da nişan töreninde panik anları
Minneapolis’te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi
Barzani’den Şara’ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

00:01
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:18
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 01:27:27. #7.11#
SON DAKİKA: Hannover'de Yeni Kanser Teşhis Cihazı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.