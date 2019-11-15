Son Dakika Haberleri: Hannover'in yeni teknik direktörü Kenan Koçak
Son Dakika Güncel Hannover'in yeni teknik direktörü Kenan Koçak

Hannover'in yeni teknik direktörü Kenan Koçak

7 saat önce

Almanya'da 2'nci Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, teknik direktörlüğe Kenan Koçak'ı getirdi.

Hannover'in yeni teknik direktörü Kenan Koçak, System.String[]

Almanya'da 2'nci Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, teknik direktörlüğe Kenan Koçak'ı getirdi.Bundesliga'da mücadele eden Hannover 96'nın başına Alman teknik direktör Mirko Slomka'nın yerine Kenan Koçak getirildi.


Hannover 96 geçen sezon, geçmişte Gençlerbirliği'ni de çalıştıran Alman teknik direktör Thomas Doll yönetiminde ikinci lige düşmüştü.


Alman kulübünün sportif direktörü Jan Schlaudraff, "hırslı bir antrenör" olarak tanımladığı Koçak'ın "genç yaşına rağmen mesleğinde bir hayli tecrübeli olduğunu ve ikinci ligi iyi tanıdığını" belirtti. Almanya'da daha önce Waldhof Mannheim ve SV Sandhausen takımlarını çalıştıran 38 yaşındaki Koçak, futbolculuk yıllarında da Almanya ve Avusturya'da forma giymişti.


Şu an 2'nci Bundesliga'da 15'inci sırada yer alan Hannover ekibinde başarısız sonuçlar nedeniyle 3 Kasım'da Slomka'nın görevine son vermişti.


Hannover 96'yı Bundesliga'da mücadele ettiği dönemde yaklaşık 1,5 sezon da Türk teknik direktör Tayfun Korkut çalıştırmıştı.


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Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:52 
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