Hanönü ve Taşköprü Yerel Eylem Planı projelerini teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hanönü ve Taşköprü Yerel Eylem Planı projelerini teslim etti - Son Dakika

Hanönü ve Taşköprü Yerel Eylem Planı projelerini teslim etti

6 saat önce

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, "Yerel Eylem Planı" Projesiyle ilgili Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörlüğüne başvuruda bulunduklarını söyledi.

Hanönü ve Taşköprü Yerel Eylem Planı projelerini teslim etti, System.String[]

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, "Yerel Eylem Planı" Projesiyle ilgili Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörlüğüne başvuruda bulunduklarını söyledi.

Uçar, Hanönü ve Taşköprü Yerel Eylem Grubu Başkanı Ceyhun Çorbacı tarafından yapılan başvurunun Taşköprü ve Hanönü ilçeleri merkez ve köylerini kapsadığını belirtti.

Başkan Uçar, projenin kabul edilmesi durumunda yerel halkın eğitimi, tanıtım faaliyetleri, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım, festivallerin desteklenmesi, çeşitli malzeme alımı ve tarihi binaların restorasyonu konusunda hibe desteği verileceğini aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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